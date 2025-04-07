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7 апреля 2025, 9:15

Українцям можуть повідомляти про повістки на пошті прямо через Viber

Якщо «Укрпошта» сповістить про те, що йому прийшла повістка, а він її не забере, то вона все одно вважатиметься врученою.
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