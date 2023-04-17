У Хмельницькому хірурги врятували військового від ампутації

Захисник із Красилівщини. Йому 57 років. У чоловіка боліла права нога, набрякли гомілки та стопи, він кульгав.
Медики прооперували бійця. Нині він відновлюється у військовому госпіталі.
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