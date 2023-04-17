У Хмельницькому хірурги врятували військового від ампутації

17 апреля 2023, 9:45

Захисник із Красилівщини. Йому 57 років. У чоловіка боліла пра­ва но­га, наб­ря­кли го­міл­ки та сто­пи, він кульгав.



Медики прооперували бійця. Нині він відновлюється у військовому госпіталі.