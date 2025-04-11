У Львові пройде Нова пошта Львів напівмарафон: біжимо заради Незламних

11 апреля 2025, 12:45

Першими вихідними травня у Львові відбудеться наймасштабніша бігова подія цієї весни — Нова пошта Львів напівмарафон.

Захід збере понад 5000 учасників з усієї країни й має не лише спортивну, а й благодійну мету — зібрати 7 мільйонів гривень на підтримку Національного реабілітаційного центру UNBROKEN.



Серія марафонів і напівмарафонів 2025 року, організована Новою поштою спільно з NewRun, присвячена темі безбар’єрності — фізичної, емоційної та соціальної. Організатори приділяють особливу увагу доступності події й забезпечать безбар’єрність простору в стартовому містечку та на дистанціях. Щоб кожен, хто мріє подолати напівмарафон, зробив це без будь-яких бар’єрів.



До заходу долучаться як професійні бігуни, так і відомі інфлюенсери, серед яких — Євген Клопотенко, Марія Панків, Влад Хільченко та інші.



"Ми створили формат, у якому кожен може знайти свою дистанцію та бігти: 21 км, 10 км, 5 км або навіть 1 км — "Забіг підтримки", до якого долучаться і пацієнти центру UNBROKEN. Це історія про доступність, єдність і силу. Ми хочемо, щоб біг об’єднував і надихав", — зазначає Оксана Сученко, директорка компанії NewRun.



Всі реєстраційні внески від учасників буде передано реабілітаційному центру UNBROKEN. Організатори мають на меті зібрати 7 мільйонів гривень.



З початку повномасштабного вторгнення у UNBROKEN пройшли лікування понад 19 000 українців, серед яких 350 дітей. Центр надає повний цикл допомоги — від екстреної медичної підтримки до протезування та психологічної реабілітації.



"Незламні — це про тих, хто повертається до життя після найтяжчого. Я бачила, як багато робить команда центру щодня і як багато ще потрібно. Цей збір — спосіб підтримати людей, які проходять складний шлях. Ми хочемо, щоб у них було все необхідне — для перших кроків і для перших подоланих дистанцій", — говорить Інна Поперешнюк, співзасновниця Нової пошти та амбасадорка NewRun.



Як долучитися:



1. Завантажити застосунок RaceNext

2. Пройти верифікацію (достатньо фото)

3. Обрати дистанцію у "Календарі подій"

4. Сплатити стартовий внесок

Також ви можете підтримати збір донатом на сайті Dobro.ua за посиланням https://dobro.ua/project/bizhymo_zarady_nezlamnykh/



Кожен учасник події отримає:



● медаль фінішера

● стартовий пакет із подарунками

● доступ до тематичних активностей і партнерських зон (Puma Ukraine, Idealist, Три ведмеді, Taslife та інші)