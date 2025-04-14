ГлавнаяНовости
14 апреля 2025, 18:15

Первый McDonald’s открылся в Ужгороде: это был единственный регион, где отсутств

Это был единственный регион, где отсутствовала данная сеть.

Ресторан стал единственным круглосуточным в стране.
Оцените новость:
  • 0 оценок