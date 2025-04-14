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14 апреля 2025, 18:15
Первый McDonald’s открылся в Ужгороде: это был единственный регион, где отсутств
Это был единственный регион, где отсутствовала данная сеть.
Ресторан стал единственным круглосуточным в стране.
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