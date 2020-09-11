McDonald’s построила первый автономный ресторан на солнечных батареях

11 сентября 2020, 12:15

Концепция «чистого нуля», то есть нулевых выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу, набирает обороты в США.

Сеть McDonald's стала ещё одной компанией, которая включилась в этот процесс: она объявила о завершении строительства первого в своём роде ресторана быстрого обслуживания, который получает всю свою энергию из возобновляемых источников.



Флагманский ресторан расположен в Орландо, штат Флорида, на западной стороне отеля Disney на улице Буэна Виста Драйв. Объект производит достаточно энергии на месте, чтобы полностью покрывать свои потребности в течение всего года. Этот объект также будет служить в качестве своеобразного исследовательского полигона в рамках попыток компании сократить потребление энергии и воды. Сейчас из-за карантинных мер, вызванных пандемией COVID-19, объект открыт только для обслуживания автомобилей (Mac Drive) и доставки еды по заказам.

В этом ресторане площадью 750 м2 имеются:



массив из 1066 солнечных панелей, способных производить 600 000 кВт·ч электроэнергии в год;

140 м2 фотоэлектрических стеклянных панелей, интегрированных по всему зданию, способных производить почти 70 000 кВт·ч в год;

особые окна-жалюзи площадью более 56 м2, которые открываются и закрываются автоматически, обеспечивая приток прохладного и отток тёплого воздуха;

зелёные, покрытые растениями стены площадью более 156 м2 поглощают углекислый газ, способствуют сохранению биоразнообразия и удерживают воду;

установленные на стоянке столбы освещения на солнечных батареях позволяют ежегодно экономить более 9000 кВт·ч.

сантехника с низким расходом воды, брусчатка для слива воды и местные растения Флориды сокращают потребление воды и отходы;

установлены даже стационарные велосипеды, с помощью которых клиенты могут приводить в действие освещение фирменной золотой арки McDonald’s.

В следующем году McDonald’s проведёт сертификацию нулевого потребления энергии с помощью Международного института жизни будущего. Данные об энергопотреблении ресторана будут использоваться McDonald’s для достижения своих целей в области устойчивого развития, включая прогресс к заявленной цели по сокращению выбросов парниковых газов на 36 % в ресторанах и офисах к 2030-му году по сравнению с 2015-м.



В прошлом году McDonald’s заключила два инвестиционных соглашения о приобретении мощностей солнечной и ветровой электроэнергии на 380 МВт. Согласно оценкам, это позволит производить достаточно энергии для питания более чем 2500 ресторанов, понизив выбросы углекислого газа в год более чем на 700 000 тонн.