В Украине появился первый в мире подземный госпиталь

"Мне говорили, что, возможно, я сумасшедший. Но когда увидели, что такие объекты эффективны, запланировали развертывание еще двух – на других направлениях", — рассказал он.
Подземный госпиталь обошелся в 20 млн грн. Он полностью автономный и имеет все необходимое для эффективной и безопасной работы на фронте.
🔹Находится на глубине 6 метров.
🔹Площадь — 500 м².
🔹Защита от мин и фугасов.
🔹Автономное питание, скважина, канализация.
🔹Операционные залы, реанимация, лаборатория для анализов.
🔹Может принимать до 200 пациентов в сутки.