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29 апреля 2025, 12:45

В Украине появился первый в мире подземный госпиталь

Инициатором его создания выступил командир группировки сил и средств медицинских сил "Восток" ВСУ Роман Кузив.

"Мне говорили, что, возможно, я сумасшедший. Но когда увидели, что такие объекты эффективны, запланировали развертывание еще двух – на других направлениях", — рассказал он.
Подземный госпиталь обошелся в 20 млн грн. Он полностью автономный и имеет все необходимое для эффективной и безопасной работы на фронте.

🔹Находится на глубине 6 метров.
🔹Площадь — 500 м².
🔹Защита от мин и фугасов.
🔹Автономное питание, скважина, канализация.
🔹Операционные залы, реанимация, лаборатория для анализов.
🔹Может принимать до 200 пациентов в сутки.
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