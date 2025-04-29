В Украине появился первый в мире подземный госпиталь

29 апреля 2025, 12:45

Инициатором его создания выступил командир группировки сил и средств медицинских сил "Восток" ВСУ Роман Кузив.

"Мне говорили, что, возможно, я сумасшедший. Но когда увидели, что такие объекты эффективны, запланировали развертывание еще двух – на других направлениях", — рассказал он.Подземный госпиталь обошелся в 20 млн грн. Он полностью автономный и имеет все необходимое для эффективной и безопасной работы на фронте.🔹Находится на глубине 6 метров.🔹Площадь — 500 м².🔹Защита от мин и фугасов.🔹Автономное питание, скважина, канализация.🔹Операционные залы, реанимация, лаборатория для анализов.🔹Может принимать до 200 пациентов в сутки.