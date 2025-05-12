Польша и Франция подписали двусторонний договор с гарантиями безопасности

12 мая 2025, 17:45

Важнейшим пунктом документа является гарантия оказания военной помощи в случае возникновения угрозы. Польско-французский договор направлен прежде всего на укрепление военного сотрудничества между двумя странами.

Это первый договор такого типа, который Франция подписала со страной, с которой не имеет общих границ, что свидетельствует о повышении ранга взаимных отношений между Парижем и Варшавой, отмечает RMF FM.



Макрон подчеркнул, что договор о взаимной военной помощи не заменит договоренности НАТО, а укрепит их. Пакт также призван стать важным шагом на пути к пробуждению Европы в контексте вооружений и принятию ею ответственности за собственную безопасность. Туск заявил, что этот договор призван укрепить стабильность Европы.



Подписание состоялось в символическом для польско-французских отношений городе Нанси. Там в 1736 году после изгнания из страны поселился как герцог Лотарингии польский король Станислав Лещинский, тесть французского короля Людовика XV.

