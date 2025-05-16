Доставка пива в Киеве: где заказать крафтовые сорта

16 мая 2025, 9:10

Вряд ли кто-то захочет выходить из дома в ресторан в лютый холод или адский зной, согласитесь. На помощь непременно придет доставка пива по Киеву! Это очень круто, особенно в тех случаях, когда нет настроения пить что-то «народное» из АТБ или Сильпо. В столице есть множество сервисов, которые предлагают быстрый подвоз напитков на адрес и порой ультра-редкое пиво.

Практически любое заведение сегодня имеет свою службу доставки или работает с крупными сервисами. Зачем бегать по городу в поисках чего-нибудь эдакого, если можно сразу обратиться куда нужно? Одним из таких является Beer Market Kyiv, и это действительно пивной рынок. Он предлагает:

Более двухсот наименований.

Напитки различных брендов, среди которых Украина, Бельгия, Чехия, США.

Самые разные сорта: крафтовое, нефильтрованное, светлое, темное и, конечно же, сезонные напитки.

А вот Hop Hey, или же «Море пива», могло бы удостоиться какой-нибудь премии за потребительский выбор. Здесь есть и небольшие пивоварни и популярные зарубежные «блюда». Стоит отметить, что сервис внимательно относится к упаковке заказов, а время ожидания от одного часа.

Когда хочется вкусного и нехитрого хмеля, можно обратиться в DrinkHub – это магазин, в котором приятные цены на крафт и возможность покупки пива сетами. К примеру, в «наборе дегустатора» есть пять различных сортов, а также темный/светлый стаут/лагер от местных независимых пивоварен.

Также вот рейтинг топовых сервисов с крутым пивом.

Являетесь ли вы ценителем тонких материй или предпочитаете обыкновеннейшее разливное или крафтовое, в данном случае это будет не так и важно. Этот сервис спец в напитках, которые не стоят на каждой полочке в супермаркетах:

• Есть белое аббатское (Бельгийский сорт).• Французские сидры.• Можно попробовать голландское крепкое пиво.

Сервис возит по всей столице, а если заказ превышает тысячу гривен, доставка бесплатная.

Еще один очень примечательный сервис, где можно заказать доставку с сюрпризом. Сомелье отберет шесть–восемь бутылок пива когда при заказе вы сформируете представление о том, какое пиво хотелось бы, после чего собирается индивидуальный сет. Во-первых, это удобно, а во-вторых – способ открыть для себя новизну.

Здесь, увы, не авиаперевозки на бизнес самолетах, но пробовать крафтовое пиво во всем его многообразии – это необходимо. «Кушать» предлагаются самые разные виды пенного:

• Кислые сорта.• IPA.• Пшеничное.• Стауты.• И многое другое.

Сервис очень рекомендуется тем, кто устраивает барбекю. Все приезжает максимально свежее и очень быстро.

Если вы не готовы переплатить, есть решения с хорошей доставкой и в этом случае. Например, Розетка. Вернее, та ее часть, которая отвечает за напитки (как алкогольные, так и нет). Да, это маркетплейс, но с хорошей подборкой пенного, к тому же работает всегда и в любую погоду/время.

Может выручить ресторан GoodWine, несмотря на то, что в первую очередь, у них идет акцент на вино. Пивная линия также обрадует. Заказ можно оформить напрямую через сайт, или через курьера, или забирается самостоятельно.

Тем кто фанатеет от локальных пивоварен, отлично зарекомендует себя Berrvania – крупный магазин, где собрано зашкаливающее количество сортов пива от наших, украинских небольших пивоварен. Ингредиенты напитков могут вызвать недоумение у некоторых людей:

• Бузина.• Имбирь.• Лаванда.• Васаби.• И другие.

Киев большой город, но в этих сервисах можно делать заказы не боясь получить плохо упакованную тару, несвежую закуску или пиво. Выбирайте способ оплаты, закажите кому-нибудь в подарок или себе, и устройте идеальный вечер.