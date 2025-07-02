США одобрили продажу Израилю комплектов наведения бомб на $510 млн

По данным Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA), поставка направлена на усиление обороноспособности Израиля - она поможет отражать актуальные и будущие угрозы, а также защищать границы, инфраструктуру и населенные пункты.
Госдеп США уже одобрил сделку, теперь она должна пройти согласование в Конгрессе. В заявлении подчеркивается, что поддержка военного потенциала Израиля является частью ключевых интересов нацбезопасности США.
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