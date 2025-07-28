Китай признался в создании кристалла для боевых лазеров

28 июля 2025, 15:45

Как известно, мощность лазеров ограничена пропускной способностью оптической системы — и это как раз тот случай, когда размер имеет значение.

Но дело не только в размерах кристаллов в системе преобразования частоты лазерных импульсов. Не менее важны чистота кристаллов и отсутствие дефектов: чем больше кристалл, тем выше вероятность его загрязнения.Однако китайцы смогли удивить. Как сообщает газета South China Morning Post, Китайские ученые вырастили крупнейший в мире кристалл селеногаллата бария (BGSe) диаметром 60 мм, способный выдерживать сотни мегаватт лазерной мощности и генерировать дальнобойные инфракрасные лучи, потенциально пригодные для поражения спутников.Кристаллы получились «структурно целостными, без трещин и оптически прозрачными», а тесты показали их превосходные рабочие характеристики. Отмечается, что с 2020 г BGSe уже используется в ряде передовых научных и прикладных проектов в Китае.