"Защити созданное вместе с "Доктор Веб"

16 февраля 2007, 10:57

Компании "Доктор Веб" и "Альт Телеком" объявляют о начале партнерского сотрудничества. Теперь продукты компании "Доктор Веб" можно приобрести и в сети не специализированных на продаже антивирусных решений магазинах.

Сотрудничество с "Альт Телеком", одним из лидеров мобильного ритейла Москвы по продаже цифровой техники, предоставляет возможность пользователям купить антивирусные продукты семейства Dr.Web в полюбившихся салонах. В сети "Альт Телеком" уже представлены антивирусные программы Dr.Web для Windows с лицензиями на 1 и 2 года, а также Dr.Web для Windows

- продление лицензии.

Dr.Web для Windows – лицензии на 1 и 2 года Выбирая лицензию на один год, Вы получаете 12 месяцев непрерывной антивирусной защиты, включая регулярные обновления вирусных баз и техническую поддержку квалифицированных специалистов компании "Доктор Веб".

Если Вы цените свое время и деньги, Вы можете сэкономить 40% от цены годовой лицензии, купив лицензию Dr.Web для Windows сразу на 2 года!

Dr.Web для Windows. Продление лицензии

Продление лицензии - простой и удобный способ продления лицензии для пользователей, которые ранее уже приобретали лицензию на антивирус Dr.Web для Windows сроком не менее 6 месяцев или которые имеют OEM-лицензию, поставляемую с новой компьютерной техникой. В стоимость продукта продления уже включена скидка на продление.