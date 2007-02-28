Потенциальные пираты

28 февраля 2007, 16:28

Microsoft объявила о запуске службы Windows Genuine Advantage (WGA) Notifications, которая является одной из инициатив по защите клиентов и партнеров от рисков использования нелицензионных программ, сообщает СайберCекьюрити.Ру.

В процессе проверки Windows Genuine Advantage (WGA) Notifications не происходит сбора данных, которые можно было бы использовать для идентификации пользователя или связи с ним.

До сих пор антипиратская технология Microsoft была довольно категорична - либо копия Windows признавалась пиратской, либо нет, напоминает источник. Новая технология предполагает наличие третьего положения, которое служба WGA выдает тогда, когда система не может сразу определить контрафактный ли данный дистрибутив или нет. По словам пресс-службы корпорации, данное предупреждение может быть выдано в том случае, если валидация дистрибутива невозможна из-за проблем в сети, либо проверка завершилась ошибочным результатом.

Павел Кузьменко, руководитель отдела по продвижению клиентских операционных систем российского офиса Microsoft, утверждает, что благодаря службе уведомлений WGA Notifications пользователи смогут проверить свою операционную систему на подлинность и воспользоваться всеми преимуществами лицензионной версии: в случае Windows XP получения доступа к обновлениям системы. В случае Windows Vista, до тех пор пока не будет пройдена процедура валидации, пользователь не сможет воспользоваться частью функций операционной сисстемы, так как они будут неактивны.

Для машин "подозреваемых в пиратстве", служба WGA Notifications будет выдавать всплывающие сообщения "Невозможно закончить проверку Windows".

Система будет относится к "потенциальным пиратам" более лояльно. Например, пользователи смогут скачивать и устанавливать дополнительные компоненты Windows, утверждает источник. В случае, если система определит Windows как пиратскую, то установка новых компонентов будет недоступна.

По данным корпорации, с помощью WGA с июля 2005 года в мире уже было проверено более 512 миллионов операционных систем. Сегодня Microsoft расширяет программу для 100 миллионов пользователей Windows XP, говорящих на русском языке и еще 23 других языках народов мира.

Пользователи Windows XP, работающие на этих языках, получат возможность установить инструмент WGA Notifications с помощью служб автоматического обновления (AU) и Центра обновления Windows (Windows Update, WU).