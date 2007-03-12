Sophos Anti-Virus расширена для блокировки Windows-игр

12 марта 2007, 14:46

"ДиалогНаука" сообщает, что функция контроля приложений, встроенная в антивирусное ПО, расширена для предоставления компаниям возможностей по контролю и блокировке компьютерных Windows-игр, включая пасьянсы Solitaire, FreeCell и Minesweeper (Сапер) – одни из самых распространенных игр в мире.

Согласно Sophos, отрицательное воздействие этих игр на продуктивность сотрудников привело к тому, что многие компании стали проявлять значительную заинтересованность в контроле над установкой игр и их использованием на рабочих компьютерах.

Проблема снижения продуктивности признается даже и некоторыми создателями игр.

"Когда я написал Solitaire для Microsoft, то выпустил из бутылки джинна непродуктивности, - сообщил компании Sophos Вес Черри (Wes Cherry), автор Microsoft Windows Solitaire. - Я уверен, что во всем мире миллионы руководителей ненавидят меня. Если бы я получал по центу за каждый час, которые люди тратят на игру Solitaire на рабочем месте, то смог бы нанять Билла Гейтса подносить мне клюшки на игре в гольф".

Функция антивируса Sophos Anti-Virus по контролю за приложениями показала свою чрезвычайную популярность среди системных администраторов с момента ее выпуска в сентябре 2006 года. После этого она регулярно обновлялась для соответствия проблемам, возникающим вследствие бесконтрольного использования приложений на предприятиях. Эффективно интегрированный с пакетом Sophos Anti-Virus и не требующий установки нового ПО, контроль приложений дает компаниям мощное средство для избирательной блокировки игр, VoIP, одноранговых соединений (P2P), обмена мгновенными сообщениями (IM) и выполнения распределенных вычислений. Он доступен бесплатно для всех пользователей Sophos Anti-Virus 6.0.

"Microsoft заявляет, что "система Windows выпускается с небольшим набором игр, в которые вы можете играть в любой момент, когда у вас есть желание немного развлечься", и это прекрасно – но не в ситуации, когда сотрудники занимаются этим за счет своих компаний, - сказала Кэрол Терио (Carole Theriault), старший консультант по безопасности Sophos. - Эти игры долгие годы были доступны в установочных пакетах Windows, и я уверена, что на игру в них было потрачено времени больше, чем на любые другие игры на планете".

Возможность блокировки Windows-игр основывается на обновлении предыдущей функции контроля приложений компании Sophos, позволяющем системным администраторам блокировать популярные коммерческие игры от 15 основных компаний, занимающихся их публикацией, включая Eidos Interactive, SEGA и Electronic Arts.

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Продуктами Sophos, обеспечивающими безопасность конечной точки, теперь можно блокировать следующие игры, поставляемые вместе с Microsoft Windows:

Игры MS Windows:

Solitaire (пасьянс)

Hearts (пасьянс)

Spider Solitaire (пасьянс)

FreeCell (пасьянс)

MineSweeper (Сапер)

3D Pinball (Пинбол)

Игровая зона MSN:

Internet Backgammon (Триктрак)

Internet Checkers (Шашки)

Internet Hearts (пасьянс)

Internet Reversi (Реверси)

Internet Spades (пасьянс)

Функции контроля приложений Sophos эффективно интегрированы в пакет Sophos Endpoint Security и обеспечивают пользователей универсальным настольным клиентом, решающим самые различные проблемы безопасности и повышающим продуктивность использования ПК. Решение Sophos предоставляет системным администраторам мощное средство избирательного разрешения/блокировки индивидуального или группового использования приложений. В результате, администраторы могут реализовывать гибкие политики, отражающие разнообразные потребности групп пользователей в масштабе всего предприятия.