Бета-тестирование Panda Antivirus + Firewall 2007

13 марта 2007, 12:24

Panda Software выпустила бета-версию Panda Antivirus+Firewall 2007, совместимого с Vista. Данное решение включает в себя антивирусную, антишпионскую защиту и брандмауэр, оно предназначено как для домашних пользователей, так и для малого и среднего бизнеса. Бета-версию Panda Antivirus+Firewall 2007 можно бесплатно загрузить с адреса: http://www.viruslab.ru/download/beta/beta_home/

Пользователи Panda Antivirus+Firewall 2007 получат финальную версию нового решения сразу же после её выхода совершенно бесплатно.

"Windows Vista обеспечивает улучшенную защиту по сравнению с предыдущими версиями данной операционной системы, но, тем не менее, уровень защиты от наиболее опасных интернет-угроз всё-таки недостаточен. Таким образом, действительно существует потребность в защите, обеспечиваемой внешними приложениями, такими как Panda Antivirus+Firewall 2007, которые гарантируют такой уровень безопасности, когда пользователь может пользоваться Интернетом ни о чем не беспокоясь", объясняет директор отдела потребительских решений компании Panda Software.

"Функции брандмауэра, входящего в решение, значительно повышают безопасность Vista, он содержит также защиту от вторжений для WiFi сетей, выявление сетевого вредоносного ПО и комплексную систему обнаружения вторжений", добавляет он.

Panda Software создала "Информационный центр Windows Vista", расположенный по адресу http://www.viruslab.ru/vista/, где пользователи могут найти всю информацию относительно совместимости продуктов Panda Software с Windows Vista. Также там можно загрузить новую бета-версию Panda Antivirus+Firewall 2007 и остальные продукты Panda Software, совместимые с Vista.

Настоящая бета-версия Panda Antivirus+Firewall 2007 не только совместима с Windows Vista, но также включает значительно увеличенную мощность обнаружения и может автоматически блокировать веб-страницы, на которых размещены вредоносные программы. Данная функция особенно важна для защиты от программ-шпионов и фишинга, поскольку она блокирует доступ к URL, занесенным в каталоги вредоносных URL.

Panda Antivirus+Firewall 2007 включает новую технологию, предназначенную для защиты от руткитов (программ, используемых для скрытия процессов вредоносных кодов, что затрудняет их обнаружение решениями безопасности).

Среди других продуктов Panda Software, которые уже совместимы с Windows Vista: Panda Antivirus 2007 для домашних пользователей и Panda ClientShield, предназначенный для защиты корпоративных сетей. Кроме того, уже вышла бета-версия Panda AdminSecure 2007, IT-консоли управления ресурсами, также совместимая с Vista.

Panda Antivirus + Firewall 2007 обеспечивает максимальную непрерывную автоматическую защиту от всех видов вирусов, шпионского ПО и хакеров. Защита Вашего ПК удваивается благодаря технологии TruPrevent, которая защищает Вас от неизвестных вирусов и вторжений.

Panda Antivirus + Firewall 2007 также предлагает дополнительную защиту от многих других видов угроз: решение включает брандмауэр для защиты от хакерских атак, даже в WiFi сетях, и защиту от онлайнового мошенничества. Также в Вашем распоряжении будет круглогодичная, круглосуточная техподдержка, круглосуточная служба спасения от вирусов и ежедневные обновления.