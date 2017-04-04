"ЛАН СЕРВИС" установила модуль "Управление счетами" в "НОВЫЕ ПРОДУКТЫ"

4 апреля 2017, 14:15

Модуль стал продолжением решения задачи минимизации затрат и повышения безопасности Группы.В рамках модуля "Управление счетами" был построен механизм сверки счетов (платежей) с бюджетными статьями, контроль сумм, механизмы планового и фактического списания с бюджетной статьи средств, а также резервирования средств. Интересно и функционально был сделан ежедневный реестр платежей. Кроме того, в модуле реализовано несколько интеграций с ERP системой (1-С) и клиент-банками для автоматической выгрузки/загрузки платежей.Задачи модуля:1. Организовать контроль исходящего финансового потока (включая счета, выплаты сотрудникам, товарно-транспортные накладные и другие оплаты).2. Организовать сверку счетов с бюджетными статьями (с учетом региона/продукта/бюджетной статьи/партионной отгрузки).3. Организовать механизм резерва средств.В целом, "Управление счетами" опирается на предыдущие автоматизации: "Управление служебными записками", "Управление договорами, договорными документами", "Управление контрагентами".Елена Олишевская, генеральный директор компании "ЛАН СЕРВИС" рассказала: "Группа компаний "НОВЫЕ ПРОДУКТЫ" наш давний Клиент. Хочу отметить, что проекты у Заказчика проводит наша совместная команда. Это, пожалуй, один из немногих примеров на рынке общей работы аналитиков, разработчиков и тестировщиков. Данный подход позволяет оптимизировать затраты Заказчика, снять сопротивление его персонала и сократить сроки разработки и опытно-промышленной эксплуатации".Антон Скоков, IT-директор, Группы компаний "НОВЫЕ ПРОДУКТЫ" отметил: "Мы продолжаем работу над автоматизацией процессов компаний. Подключаем новые удаленные подразделения в других странах (Беларусь, Китай). Наша цель – прозрачное и эффективное управление процессами Группы компаний. Модуль "Управление счетами" – краеугольный камень в решении данной задачи. Проект прошел непросто. Ведь мы затронули болевые точки любой компании: бюджетирование, резервирование, отгрузки, реестр платежей. Но результат стоил того!"