В 2017 году жители Украины отправили с помощью Viber в 1,5 раза больше сообщений

26 апреля 2017, 12:45

Начало 2017 года оказалось удачным для приложения Viber в Украине.

Так, количество сообщений, которые украинские пользователи мессенджера отправили собеседникам с января по апрель, увеличилось на 58% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году.



Кроме того, пользователи Viber в Украине в 2017 году чаще общались с помощью аудиовызовов Viber. За первые три месяца 2017 года жители страны использовали приложение, чтобы позвонить собеседнику почти 500 млн раз, что практически втрое превышает прошлогодние показатели. При этом средняя продолжительность разговоров перевалила за отметку 6 минут. Более 89% из всех устройств, с которых пользователи заходили в Viber в первые месяцы 2017 года, – это мобильные телефоны, и лишь 11% – планшеты и компьютеры.

Наибольшее количество активных пользователей Viber в Украине было зафиксировано в Киеве. Также в тройку «самых активных» городов по общению в Viber вошли Днепр и Одесса.

