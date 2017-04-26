Решения Check Point прошли экспертизу Госспецсвязи Украины

26 апреля 2017, 13:15

Check Point объявил о том, что системы защиты компании прошли экспертизу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Все проверенные решения — Check Point Security Appliances 11хх, 4ххх, 15xxx, Check Point Mobile Access software blade, Check Point Secure Web Portal, Check Point SNX client, Check Point Security Management — получили положительные экспертные выводы в сфере криптографической защиты информации.



Прохождение экспертизы подтверждает, что эти продукты предназначены для обеспечения конфиденциальности и целостности информации, которая передается незащищенными каналами связи. Отныне они могут использоваться для обеспечения защиты информации с максимальным грифом ограничения доступа «конфиденциально», который определяется законодательством Украины или собственными требованиями предприятия. Благодаря шифрованию данных с использованием встроенных алгоритмов решения Check Point обеспечивают безопасность данных при их передаче сетями общего пользования (Интернет) или открытыми сетями (например, арендованные каналы, MPLS), в том числе при построении и модернизации комплексных систем защиты информации. Ранее эти системы проходили государственную экспертизу и в части технической защиты информации.



Системы Check Point позволяют строить масштабируемые решения для защищенных информационно-телекоммуникационных систем с обеспечением комплексной защиты на всех уровнях. Завершенная экспертиза также легализует использование средств защиты с едиными принципами функционирования на различных уровнях построения автоматизированных систем — от пользователя до центра обработки данных. Решения Check Point при этом работают в единой системе управления, которая объединяет средства и механизмы как криптографической, так и технической защиты информации. Это позволяет:



· упростить построение систем защиты при расширении их функциональности;



· уменьшить стоимость создания и эксплуатации;



· минимизировать дополнительное привлечение технического персонала;



· упростить в дальнейшем проведение модернизации систем за счет однотипности и совместимости элементов, а также повысить оперативность реагирования на существующие и новые киберугрозы.



«Получение этих разрешений и использование зарубежных криптографических алгоритмов легализуют и значительно упрощают для Check Point взаимодействие с иностранными партнерами. В их число входят финансовые учреждения, промышленные предприятия, международные организации и военные блоки (НАТО), дипломатические и военные представительства, — комментирует Александр Савушкин, глава представительства компании Check Point Software Technologies в Украине и СНГ. — Эти сферы являются ключевыми в развитии компании в Украине, поэтому мы рады возможности предоставлять этим организациям и всем нашим заказчикам максимально полные решения защиты, одобренные государственной экспертизой».

