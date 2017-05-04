86% украинцев не верят, что могут стать жертвой киберпреступников

4 мая 2017, 13:15

Kaspersky Lab опубликовала индекс информационной безопасности Kaspersky Cybersecurity Index по итогам второй половины 2016 года.

Таким образом, индекс кибербезопасности в Украине за вторую половину 2016 года выглядит так: 86%–37%–37% (Unconcerned–Unprotected–Affected). Другими словами, подавляющее большинство украинских пользователей (86%) не верят, что киберугрозы могут как-либо затронуть их жизнь. Более трети пользователей (37%) до сих пор пренебрегают защитными программами. Наконец, 37% опрошенных украинцев признались, что сталкивались с киберугрозами.



Для сравнения, глобальный индекс кибербезопасности выглядит так: 74%–39%–29%. То есть необеспокоенных киберугрозами и пострадавших от них в среднем по миру меньше, чем в Украине.



Помимо собственно индекса информационной безопасности, на сайте http://index.kaspersky.com можно также найти другие данные, отражающие особенности поведения пользователей в разных странах мира. К примеру, статистика говорит о том, что 91% украинцев устанавливает программы безопасности на ноутбуки, но всего лишь 64% заботятся о безопасности своих смартфонов. Просмотр фильмов и видео – самое популярное занятие в Интернете. На втором месте – проверка почты, а на третьем – посещение социальных сетей.



«Индекс кибербезопасности Kaspersky Cybersecurity Index наглядно демонстрирует текущий уровень угрозы для интернет-пользователей. Мы делаем все возможное для того, чтобы донести до людей информацию о реальной опасности киберугроз и дать им возможности и инструменты для защиты себя и своих близких. Мы хотим, чтобы каждый пользователь был в безопасности и жил в мире, где люди не теряют свои личные данные, свою цифровую личность и свои деньги из-за действий киберзлоумышленников», – отметил Андрей Мохоля, руководитель потребительского бизнеса Kaspersky Lab.



В основе Kaspersky Cybersecurity Index лежат данные, полученные от тысяч пользователей по всему миру в рамках масштабных исследований, проводимых Kaspersky Lab совместно с компанией B2B International. Последняя волна опроса охватила 17377 пользователей в 28 странах мира, включая Украину.







