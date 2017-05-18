В Сети появилось фото прототипа смартфона OnePlus 5

18 мая 2017, 13:15

Сразу несколько авторитетных источников опубликовали фото прототипа смартфона OnePlus 5, который пока еще не был представлен официально.

На этом снимке четко видно – грядущая новинка получит двойную основную камеру, а внешность аппарата будет унаследована от предшественников - 3/3T.Если верить ранее «всплывшей» информации, данный аппарат будет обладать 5,5-дюйовым дисплеем с 2К-разрешением, а также двойной 23Мп основной камерой и 16Мп фронтальной.В качестве аппаратной платформы обещан Snapdragon 835 + 8 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора – 4000 мАч.Работать модель будет под управлением Android 7.1.Анонс намечен на июль. Ценник - $650.