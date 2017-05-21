Как защитить Xiaomi Redmi Note 4x от повреждений

21 мая 2017, 11:42

Телефоны Xiaomi за последние несколько лет прочно вошли в топ-5 предпочтений украинских потребителей. Этот телефон ничем не уступает ведущим моделям известных корейских и американских компаний-гигантов. Производитель вкладывает большие суммы в инновации, поэтому технические характеристики смартфонов Xiaomi полностью удовлетворяют всем требованиям клиентов. И это все по приемлемой цене: гаджеты бренда являются лидерами в бюджетном сегменте смартфонов во всем мире.

Производитель заботится не только о том, чтобы телефоны отлично работали, но и об их защите. Чехол на Xiaomi Redmi Note 4x от интернет-магазина webaks.com.ua – это лучший способ уберечь ваш гаджет от механических повреждений. Такой аксессуар существенно увеличивает срок службы телефона, чем приносит радость как хозяину девайса, так и его банковскому счету.

Причины повреждений телефонов Xiaomi Redmi Note 4x

В 75% случаев мобильные телефоны выходят из строя не по техническим причинам, а из-за невнимательности своих владельцев или несчастных случаев. Треснувший экран, разбитая камера, поцарапанный корпус – как не старайся быть аккуратным, но такие неприятности случаются практически с каждым из нас.

Главными причинами выхода из строя мобильных телефонов Xiaomi являются:

- удары и падения: телефон выскользнул из рук, упал со стола, вылетел из кармана джинсов – вариантов сотни. Но итог такого происшествия всегда один: неработающий телефон;

- попадания пыли и влаги: дождь, снег, поездки на море и просто разговор по телефону сразу после душа – вы можете даже не заметить, а маленькие капельки воды уже попали внутрь гаджета. Нет большего врага для нежной электроники, чем жидкость;

- маленькие дети: любой ребенок больше всего любит играть не с куклами или машинками, а с мобильным телефоном мамы или папы. Трудно найти родителей, которые не меняли бы смартфон только потому, что его уронил малыш.

Как защитить свой телефон

Избавиться от всей влаги на Земле невозможно, подстелить соломки там, где упадешь, тоже не всегда получается. Поэтому если нельзя предотвратить ситуации, которые приводят к повреждению, то нужно защитить сам гаджет. Лучшим способом сделать это является приобретение чехла.

В интернет-магазине Вебакс есть все, чтобы полностью обезопасить ваш Xiaomi Redmi Note 4x. Яркие кожаные и пластиковые чехлы-книжки, удобные флипы, металлические бамперы – несколько видов защитных покрытий для вашего гаджета. Также всегда в наличии противоударные экраны и пленки, которые помогут сделать сенсор неуязвимым к любым механическим повреждениям. Проверено тысячами довольных покупателей и десятками тысяч спасенных телефонов!