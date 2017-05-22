Состоялся официальный анонс смартфона Oppo A77

22 мая 2017, 12:45

Китайская Oppo объявила о выходе своего нового смартфона «заточенного» под съемку селфи - A77.

«Трубка» обладает металлическим корпусом, а в качестве аппаратной платформы «на борту» 8-ядерный MediaTek MT6750T, тактовая частота которого 1,5 ГГц. Объем ОЗУ – 4 ГБ, а ПЗУ – 64 ГБ. Для последней, кстати говоря, предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD.Емкость аккумулятора – 3200 мАч.Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение – 1080х1920 точек.Фронтальная камера – 16Мп; основная – 13Мп. Последнюю пользователь дополнил фазовым автофокусом и вспышкой.Отдельно отмечена поддержка dual-SIM; имеется сканер отпечатков пальцев и Android 6.0 «из коробки».Старт продаж намечен на 26 мая. Ориентировочный ценник - $365.