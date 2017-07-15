Флэш-массив Fujitsu ETERNUS сертифицированы SAP HANA

15 июля 2017, 16:15

Fujitsu объявила о том, что ее флэш-массив ETERNUS AF650 получил сертификацию SAP в качестве решения для хранения данных корпоративного уровня платформы SAP HANA.

Массив предлагается как в виде отдельного решения, так и как часть интегрированной системы PRIMEFLEX для SAP HANA. ETERNUS AF650 обеспечивает исключительную надежность и непрерывную работу вычислительных систем, обрабатывающих данные в оперативной памяти. Массив поддерживает работу комплексов, имеющих до 12 ТБ оперативной памяти и общую емкость хранения данных до 3 ПБ.



Флэш-накопители все чаще используются для обеспечения работы корпоративных приложений и баз данных, и ультранизкое время отклика массива ETERNUS AF650 компании Fujitsu увеличивает скорость обработки рабочих нагрузок платформы SAP HANA. Кроме того, обеспечивается высокий уровень доступности и целостности данных. Модернизированная система демонстрирует более низкий уровень потребления электроэнергии, позволяя компаниям снизить операционные расходы.



Массив ETERNUS AF650 занимает меньше места в ЦОД по сравнению с системами предыдущего поколения, при этом объем хранилища данных остался на прежнем уровне. Емкость системы можно дополнительно увеличить с помощью технологий дедупликации и сжатия данных, разработанных компанией Fujitsu. При этом полезную емкость хранения данных также можно увеличить до 5 раз (в зависимости от типа данных).



Более низкое время отклика флэш-систем существенно расширяет возможности компаний при внедрении технологий виртуализации серверов и настольных ПК. Fujitsu интегрировала СХД начального уровня ETERNUS AF250 в собственное решение PRIMEFLEX vShape, обеспечивая максимальную емкость хранимых на флеш-носителях данных до 740 ТБ. За счет более высокой пропускной способности теперь можно запускать большее количество виртуальных машин, размещенных на одной системе. Решение PRIMEFLEX vShape получило сертификацию ПО для виртуализации от лидеров рынка, включая компании VMware и Microsoft. Решение PRIMEFLEX vShape также доступно для поставки с флэш-системой NetApp FAS.



Для компаний, которые хотят увеличить емкость гипермасштабируемых сред следующего поколения, флагманские СХД Fujitsu ETERNUS DX8000 теперь предлагают до 70 ПБ емкости на базе твердотельных накопителей, что достаточно даже в случае быстрого увеличения объемов хранимых данных.



Обновленные системы Fujitsu ETERNUS AF250 и AF650, система PRIMEFLEX для SAP HANA, решение PRIMEFLEX vShape и система ETERNUS DX8000 доступны для приобретения непосредственно у компании Fujitsu и у партнеров во всем мире. Стоимость зависит от конфигурации и региона.

