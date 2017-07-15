Вышла новая прошивка для ONYX BOOX Vasco da Gama

15 июля 2017, 12:15

Вышла новая версия прошивки для модели ONYX BOOX Vasco da Gama:1.8.2-mc 2017-05-24_20-18 8743315.

Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.



Список изменений следующий:



Новая версия ядра системы 1.8.2.

Программа Neo Reader заменена на программу Neo Reader 2 с улучшенным функционалом и интерфейсом.

Обновлена библиотека. По многочисленным просьбам добавлены новые функции (коллекции, прогресс чтения и т.д.) и изменен интерфейс.

Внесены изменения в программу OReader. Добавлена поддержка формата fb3.

Также по просьбам пользователей добавлены новые комбинации в настройки боковых клавиш.

Исправлен ряд прочих мелких ошибок.

Сделан ряд прочих мелких изменений.



ONYX BOOX Vasco da Gama — это устройство для чтения электронных книг с самым современным экраном типа "электронная бумага" E Ink Carta и встроенной системой подсветки MOON Light. Ридер имеет выдающиеся технические характеристики: высокопроизводительный 2-ядерный процессор, 512 МБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Операционная система Android благодаря богатейшему выбору программ позволяет открывать текстовые файлы практически любых форматов и настраивать любые параметры текста для максимально комфортного чтения. Кроме того, устройство поддерживает работу с сетевыми библиотеками. Подключившись к Интернет по Wi-Fi, вы можете получить доступ к сотням тысяч бесплатных книг с удобным поиском по названию, автору, жанру или серии.