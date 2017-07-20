Состоялся анонс видеокарты Gigabyte Radeon RX 560 OC 4G

20 июля 2017, 11:55

Тайваньская Gigabyte Technology представила свою новую сравнительно компактную видеокарту - GV-RX560OC-4GD.

Согласно официальным данным, размеры новинки (170х114,6х29 мм) позволяют комфортно устанавливать эту видеокарты едва ли не в любые корпуса Mini-ITX, за исключением тех моделей, в которых не предусмотрено установки 2-слотовых решений.



GV-RX560OC-4GD не требует дополнительного питания, а мощность ее потребления составляет 75Вт.



В составе ее системы охлаждения два вентилятора.



Среди прочих особенностей отмечается 1024 потоковых процессора GCN 4-го поколения, 64 текстурных блока, а такж 16 блоковых рендерингов + 128-разрядная шина.



Точная дата релиза в Украине пока не известна.