В Razer рассчитывают, что бизнес компании будет оценен в $5 млрд

21 июля 2017, 12:01

Стало известно о том, что уже в конце октября компания Razer намерена выйти на биржу, и рассчитывает на оценку своего бизнеса в размере $5 млрд.

Об этом пишет Reuters.



Так, согласно сведениям этого агентства, в рамках IPO компания рассчитывает, что ее капитализация составит от $3 до 5 млрд. Окончательная же цифра будет напрямую зависеть от условий на рынке на момент захода на IPO.



Напомним, что в прошлом году Razer купила несколько компаний, которые, как ожидаются, помогут ей в ближайшее время создать сразу несколько новых продуктов, включая кардинально новое игровое мобильное устройство.