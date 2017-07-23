Новый смартфон PRESTIGIO Muze G3 LTE

23 июля 2017, 12:18

Prestigio объявляет о выпуске нового 5-дюймового 4G смартфона на базе Android, доступного в модных цветовых решениях — Muze G3 LTE (PSP3511DUO).

Это устройство было создано для людей, которые хотят быть в тренде, но не готовы идти на компромисс между ценой и качеством. Его отличительной особенностью является поддержка 4G LTE, позволяющая использовать самое быстрое Интернет-соединение. Серфинг в Интернете, загрузка «тяжелых» файлов, онлайн-игры или просмотр фильмов теперь возможны на молниеносной скорости. Смартфон имеет стильный внешний вид благодаря изогнутому экрану с 2,5D-стеклом и модным цветовым решениям — черному, золотому и марсала.

5.0" IPS HD дисплей — яркий, четкий и удобный для чтения и просмотра контента. А 8.0МП камера с автофокусом и светодиодной вспышкой создает четкие изображения.

Muze G3 LTE оснащен четырехъядерным процессором с частотой 1,3 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти, что позволяет смартфону справляться со всеми повседневными нуждами. Устройство работает на обновленной версии ОС Android - 6.0 Marshmallow - которая открывает множество возможностей настройки приложений и позволяет смартфону работать дольше благодаря режиму экономии заряда батареи Doze.

Продолжая политику доступности, Prestigio проектирует и создает устройства с самыми востребованными характеристиками по разумной цене. Важно также отметить, что Muze G3 LTE поддерживает две SIM-карты, что позволяет клиенту экономить деньги в течение всего периода использования устройства.