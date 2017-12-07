Prestigio представляет смартфоны Muze C7 LTE и Grace P5

7 декабря 2017, 12:15

Бренд Prestigio представляет новые модели смартфонов. Muze C7 LTE и Grace P5 — демократичные 5.0-дюймовые смартфоны на базе Android 7.0 Nougat с мощной батареей и поддержкой двух SIM-карт.

Prestigio Muze C7 LTE — смартфон с 5.0-дюймовым IPS HD дисплеем на базе Android. Благодаря батарее емкостью 5000 мАч и поддержке умного режима энергосбережения Doze, гаджет способен работать без подзарядки несколько дней. При этом пользователю доступны все преимущества современного смартфона — поддержка 4G LTE, продвинутая 13.0-мегапиксельная камера с автофокусом и вспышкой, возможность просматривать и создавать контент в режиме онлайн.

Гаджет оснащен четырехъядерным процессором и 1ГБ оперативной памяти, что гарантирует высокую производительность и делает его идеальным помощником для решения повседневных задач.



Смартфон представлен в трех популярных цветах: красном, золотом и черном.

Prestigio Grace P5 — стильный 5.0-дюймовый смартфон с IPS-матрицей и 8.0 мегапиксельной камерой. Поддержка двух SIM-карт позволяет пользователю оптимизировать расходы на мобильную связь и интернет и наслаждаться беспрерывным серфингом в сети, который обеспечивается выносливым аккумулятором емкостью 4000 мАч.

Смартфон поставляется с предустановленной ОС Android 7.0 Nougat. Как и Muze C7 LTE, Grace P5 работает на базе четырехъядерного процессора и 1 ГБ оперативной памяти.



Модель доступна в трех модных цветах: марсала, золотом и черном.

