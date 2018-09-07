Prestigio представляет безрамочный смартфон Muze E5 LTE

7 сентября 2018, 10:45

Международный бренд Prestigio, производитель портативной электроники, презентует новый продукт для современных активных людей — безрамочный смартфон Muze E5 LTE с поддержкой 4G, ярким 5,5" экраном, камерами на 13 и 5 мегапикселей и мощной батареей емкостью 4000 мАч. Устройство работает на последнем Android и снабжено 4-ядерным процессором.

Смартфон привлекает внимание благодаря яркому IPS-экрану с диагональю 5,5 дюймов, практически полному отсутствию рамок и стильному корпусу.За современным корпусом прячется производительная начинка, которая делает из Muze E5 LTE конкурентное решение на рынке: 4-ядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти и Android 8.1 Oreo с улучшенным управлением батареей, безопасностью, многозадачностью и множеством других современных функций. Поддержка 4G обеспечивает комфортный веб-серфинг.Мощная батарея емкостью 4000 мАч позволяет не беспокоиться о подзарядке в течение дня даже при активном использовании.С Muze E5 LTE можно снимать эффектные фото и видео даже со стандартными настройками. Продвинутая 13-мегапиксельная основная камера со вспышкой обеспечивает отличные четкие и яркие снимки, а 5-мегапиксельная фронтальная камера со вспышкой и рядом дополнительных преимуществ гарантирует качественные селфи и видеосвязь.Поддерживая традиции, Prestigio снабдили смартфон возможностью расширения внутреннего хранилища при помощи SD-карт объемом до 128 ГБ и двумя слотами для сим-карт для выбора наиболее оптимальных тарифов для звонков и мобильного интернета.