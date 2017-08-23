Состоялся официальный анонс смартфона PRESTIGIO GRACE S7 LTE

23 августа 2017, 9:45

Всех, кто оценил золотую середину между функциональностью и демократичными ценами девайсов Prestigio, безусловно, порадует появление новинки Grace S7 LTE.

Сильные стороны смартфона ― мощная батарея, тонкий металлический корпус, 2,5D стекло, достойные камеры.

Одна из ключевых характеристик флагмана линейки Grace ― 5000 мАч литий-полимерная батарея. С ней смартфон будет работать не менее 3 дней без подзарядки.Новинка поддерживает технологию 4G LTE: 800/1800/2600 МГц. Это расширит возможности путешественников, позволяя пользоваться интернетом в тех странах, где поддерживается эта технология и совпадают частоты.

Любителей качественных фото и видео Prestigio Grace S7, однозначно, порадует. Основная камера на 13.0 МП с OmniVision сенсором, quad-LED вспышкой и диафрагмой F2.0 обеспечивает высокую чёткость съёмки как днём, так и ночью. Супербыстрая фокусировка на объектах позволяет поймать больше удачных кадров. Двойное нажатие на кнопку включения открывает камеру, что очень удобно, а вспышку с четырьмя светодиодами можно использовать в качестве дополнительной подсветки или как мощный фонарик.

Разработчики предусмотрели комфортные утилиты и для фронтальной камеры. Во фронталке с разрешением на 8.0 MP можно настроить селфи-таймер, геотеггинг, выбрать режим беспрерывной или панорамной съёмки. Камера «умеет» распознавать лица на фото и качественно снимать красивые улыбки.

У Prestigio Grace S7 высокопроизводительный четырёхъядерный 64-битный процессор и последняя операционная система Android 7.0 Nougat. Работать с уведомлениями стало намного удобнее, а многие параметры можно регулировать, не углубляясь в меню настроек.

Дизайн новинки понравится всем, кто ценит изысканность и практичность в модных девайсах. Тонкий металлический 8 мм корпус вместе со скруглённым 2,5D стеклом смотрятся элегантно и стильно. Стоит отметить особенности 5,5’’ дисплея. Технология экрана IPS on-cell обеспечивает яркие, чёткие цвета при просмотре документов, фото и видео. Стекло Asahi защищено от царапин, поэтому смартфон очень долго будет сохранять эффект новизны.