Prestigio представляет Grace 3157 3G

15 сентября 2017, 12:15

Prestigio объявляет о выходе на российский рынок Grace 3157 3G — стильного, компактного и мощного 7.0-дюймового планшета в металлическом корпусе на базе Android 7.0.

Устройство прекрасно подойдет школьникам и студентам для чтения, поиска информации в интернете, просмотра фильмов и других повседневных задач.



Высокая производительность планшета обеспечивается четырехъядерным процессором и 1 ГБ оперативной памяти. Grace 3157 3G оснащен внутренней памятью 8/16 ГБ, которую можно расширить до 32 ГБ с помощью microSD карт.



7.0-дюймовый экран с разрешением HD (720 x 1280) и технологией IPS обеспечивают реалистичную картинку с яркими цветами и четкой детализацией. Пользователи смогут не только просматривать контент, но и создавать его — планшет оснащен основной и фронтальной камерами.



Grace 3157 3G работает на базе ОС Android 7.0 Nougat, возможности которой включают режим экономии заряда аккумулятора Doze и множество вариаций настроек.



C помощью Grace 3157 3G легко оставаться в сети, потому что он поддерживает 3G-соединение и работу с двумя SIM-картами, что также дает возможность комбинировать наиболее оптимальные тарифные планы и оптимизировать расходы на связь.



Совершать и принимать звонки удобно благодаря компактному металлическому корпусу планшета. Grace 3157 3G поставляется в классическом черном цвете.





