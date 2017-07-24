Panasonic представит новую линейку потоковых документ-сканеров

24 июля 2017, 12:15

В августе компания Panasonic представит на рынке две новые модели потоковых документ-сканеров Panasonic KV-SL3056 и KV-SL3066.

Отличительной особенностью новинок станет встроенный планшетный сканер, позволяющий обрабатывать широкий спектр документов. Устройства, сочетающие функционал протяжного и планшетного сканера с повышенной надежностью и доступной ценой, станут оптимальным решением для малого и среднего бизнеса.

Компактные, надежные и простые в обслуживании модели KV-SL3056 и KV-SL3066 созданы на базе проверенных временем офисных сканеров Panasonic для рабочих групп и расширяют возможности их применения в повседневной деятельности офиса. Наличие встроенного планшетного сканера позволит обрабатывать не только постраничные документы, но быстро и аккуратно оцифровывать ветхие архивные материалы, буклеты и другие «неудобные» бумажные форматы.Обе новинки поддерживают дуплексное сканирование. Они способны переводить в цифровой вид большие объемы документов на скорости до 65 листов (130 страниц в минуту). Сканирование 1 страницы А4 на планшете занимает всего полторы секунды. Разрешение изображений при этом составляет от 100 – 600 dpi (с шагом 1 dpi) и до 1200 dpi (интерполированное).Устройство автоподачи на 100 листов при заявленной скорости сканирования является идеальным балансом - обеспечивает бесперебойную загрузку документов и освобождает оператора от необходимости ручной подачи.Обе модели имеют семисегментный LED-дисплей, с помощью которого можно задавать до девяти заданий и сканировать нажатием одной кнопки с панели.Несомненным плюсом станет и трехлетняя гарантия, распространяющаяся на весь модельный ряд потоковых документ-сканеров Panasonic.