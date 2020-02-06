WISI для потоковой передачи видео с малыми задержками и высокой надежностью

6 февраля 2020, 7:45

Безопасная доставка видео в реальном времени через Интернет.

Как использовать SRT для потоковой передачи видеосигналов с малыми задержками?

WISI, член SRT альянса, интегрировала поддержку протокола SRT в семейство своих топовых продуктов - Inca, Tangram и Chameleon. Операторы видео теперь, используя оборудование WISI, могут отправлять и получать SRT потоки с малыми задержками и высокой надежностью.

Как это работает?

• SRT оптимизирует потоковую передачу в ненадежных или нестабильных сетях, одновременно решая проблемы безопасности и фокусируясь на высокопроизводительной видеопередаче

• SRT обеспечивает защиту от джиттера, потери пакетов и флуктуации полосы пропускания, обеспечивая наилучшее качество доставки видеоконтента. Этот новый транспортный протокол использует передовые методы передачи с низкой задержкой и защитой от потери пакетов

• Так как видео и аудиопакеты передаются между двумя точками, SRT определяет и адаптируется в реальном времени к параметрам сети между передающим и приемным устройствами

• SRT также поддерживает сквозное шифрование AES для обеспечения защиты потоков от входа до выхода

• SRT обеспечивает простой обход брандмауэров с использованием концепции рукопожатия (handshake) вызывающего/принимающего устройств. Процесс обмена данными, используемый SRT, соответствует существующим политикам безопасности, не требуя для исходящих соединений открывать постоянные внешние порты в брандмауэре

• Chameleon, Tangram и Inca поддерживают все режимы передачи SRT: caller, listener, или rendezvous

Почему стоит выбрать SRT?

Возможность безопасно и надежно передавать потоки через Интернет на удаленные головные станции или в гостиничные сети

Замена RTP+FEC с улучшением использования полосы пропускания канала

Снижение затрат путем замены дорогостоящих спутниковых каналов

Возможность, используя Интернет, надежно доставлять высококачественное видео в разные города, страны и даже континенты

Почему стоит выбрать WISI для вашего SRT проекта?

Возможность транскодирования между MPEG-2, MPEG-4 и HEVC на входе или выходе линии передачи и набор вариантов закрытия и открытия с использованием Verimatrix, BISS, Pro: Idiom или Samsung LYNK

Прием SRT потоков и выдача их на выход в виде IP, QAM, PAL/SECAM, ASI или SDI

Модульное решение с высокой производительностью в корпусе 1RU

Мощные инструменты управления и мониторинга обеспечивают простую настройку и развертывание на базе интуитивно понятного веб-интерфейса

Стабильная работа 24/7 благодаря качественному изготовлению и эффективной технической поддержке.

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