Система хранения Fujitsu начального уровня установила новый рекорд

Система хранения Fujitsu ETERNUS DX200 S4 продемонстрировала высокую производительность, низкую стоимость и беспрецедентно низкое время отклика по результатам теста SPC-1 комитета Storage Performance Council1, признанного независимого стандарта для сравнения показателей работы систем хранения данных.
Модель ETERNUS DX200 S4 установила новый рекорд в тесте SPC-1. Она обеспечила соотношение цена/производительность на уровне $0,22/IOPS (количество операций ввода-вывода в секунду (Input/Output per Second)). Высокая скорость работы при минимальной стоимости делают эту систему идеальным решением для компаний малого и среднего бизнеса. В ходе теста SPC-1 система также показала очень низкое время отклика: всего 0,59 миллисекунды при полной нагрузке. Производительность из расчета количества операций ввода-вывода в секунду превысила отметку в 300 тыс. IOPS.
Компания Fujitsu в 2 раза увеличила емкость гибридных систем хранения данных ETERNUS DX S4, что обеспечило еще более высокую производительность при доступной цене и сделало эти системы лучшим решением для компаний малого и среднего бизнеса и крупных корпораций, желающих приобрести решения для хранения данных для филиалов и удаленных офисов. ETERNUS DX200 S4 предлагают функциональность корпоративного уровня по цене СХД начального уровня. Системы оптимально подходят для виртуализации серверов, работы электронной почты, баз данных и бизнес-приложений, а также для реализации централизованных, консолидированных файловых сервисов. С помощью семейства Fujitsu ETERNUS компании смогут добиться исключительной непрерывности ведения бизнеса, благодаря доступности данных на уровне 99 9999% – менее одной минуты незапланированного простоя в год.
За счет исключительных технических характеристик, подтвержденных тестом SPC-1, заказчики, приобретающие системы хранения данных начального уровня ETERNUS, получают передовые решения, которые полностью удовлетворят их потребности в высокой емкости и быстродействии.
Разработанный для того, чтобы предоставить покупателям возможность сравнить показатели работы систем нескольких производителей, независимый тест SPC-1 оценивает системы хранения данных по следующим характеристикам: количество операций ввода-вывода, соотношение цена/ производительность и время отклика. Результаты теста системы хранения данных ETERNUS DX200 S4 компании Fujitsu были опубликованы на сайте Storage Performance Council 1 июня 2017 г.
Тест SPC-1 независим от поставщиков/платформ и может применяться для широкого спектра конфигураций и топологий. SPC-1 включает одну рабочую нагрузку для демонстрации производительности подсистемы хранения данных при выполнении типичных функций критически важных для бизнеса приложений. Эти приложения отличаются преимущественно произвольными операциями ввода-вывода и включают операции как с запросами, так и обновлениями данных.
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