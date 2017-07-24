24 июля 2017, 14:45

Укртелеком восстанавливает услугы более 14 тысячам абонентов ежемесячно

В Запорожской области Укртелеком ежемесячно восстанавливает предоставления услуг более 14 тысячам абонентов, большинство из которых остается без связи из-за кражи кабеля.



Специалисты Укртелекома в среднем ежедневно возобновляют связь почти 470 жителям Запорожской области. Большинство абонентов остались без привычных услуг телефонии и интернета из-за похищения злоумышленниками телекоммуникационного кабеля или повреждения сети оператора.



В этом году, по состоянию на начало лета, в области зафиксировано более тысячи случаев краж и повреждений линий связи (в течение прошлого года - более 2500 подобных случаев), похищено более 200 км кабеля. Из-за таких действий воров страдают десятки тысяч пользователей услуг. Больше всего от злоумышленников страдают жители Запорожья, Мелитопольского, Бердянского, Васильевского, Вольнянского и Токмакского районов области.



Для обеспечения абонентов связью Укртелеком постоянно проводит ремонтные работы. В течение первых пяти месяцев этого года восстановлено почти 110 км кабеля, в общей сложности более 70 тысяч абонентов области снова могут пользоваться телекомуслугами. Учитывая ситуацию, работы продолжаются постоянно.



Обо всех случаях похищения и повреждения имущества компания сообщает правоохранительным органам, сотрудничает с полицией, реализует ряд проектов по защите собственного имущества и проводит модернизацию сети, заменяя медные кабели на оптические. Однако решение проблемы требует комплексного подхода: усиление ответственности за совершение преступления, контроль пунктов приема цветного лома, запрет приема телекоммуникационного кабеля от частных лиц.

