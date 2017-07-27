27 июля 2017, 14:45

Fortinet запускает международную службу сбора данных об угрозах

Служба сбора данных об угрозах FortiGuard Threat Intelligence Service предоставляет руководителям по информационной безопасности важные и актуальные данные об угрозах, которые обеспечивают оперативное принятие упреждающих мер реагирования на целенаправленные атаки



Джон Мэддисон (John Maddison), первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet



«Благодаря высокой степени развитости и широкому охвату сети датчиков компания Fortinet предоставляет точные телеметрические данные об угрозах, получаемые из самых разных источников по всему миру. В отдел FortiGuard Labs ежедневно поступают сведения о 50 миллиардах событий. При помощи новой службы сбора данных об угрозах FortiGuard Threat Intelligence Service мы предоставляем нашим заказчикам и сообществу специалистов по безопасности доступ к подробным сведениям об угрозах».



Fortinet объявила о запуске новой службы сбора данных об угрозах, которая повышает осведомленность руководителей в сфере информационной безопасности и предоставляет сведения о последних тенденциях развития киберугроз и рисков для организаций. Благодаря службе сбора данных об угрозах FortiGuard Threat Intelligence Service (TIS) руководители по информационной безопасности могут успешно противостоять злоумышленникам на международном уровне и принимать упреждающие меры защиты корпоративных сетей от постоянно появляющихся угроз.



∙ FortiGuard TIS — это облачная платформа сбора данных об угрозах, которая предоставляет показатели распространения угроз и сведения о тенденциях их развития, благодаря чему руководители по информационной безопасности получают представление о состоянии всех направлений угроз на международном уровне.



∙ Платформа FortiGuard TIS использует данные последних исследований отдела Fortinet FortiGuard Labs. Отдел FortiGuard Labs состоит более чем из 200 квалифицированных исследователей, которые занимаются анализом данных, собранных с помощью более чем трех миллионов датчиков по всему миру.



Доступные данные об угрозах международного и отраслевого уровня для руководителей по информационной безопасности



Недавний опрос Forrester, в котором приняли участие 342 руководителя в сфере безопасности, показал, что основной проблемой руководителей по информационной безопасности является противодействие «постоянно изменяющимся киберугрозам». В отчете указано на необходимость сбора качественных данных об угрозах, при помощи которых руководители по информационной безопасности могут получить представление о методах злоумышленников и индикаторах компрометации. Отметим, что 78% руководителей после внедрения платформ сбора данных об угрозах не сталкивались с нарушениями безопасности. Можно сделать вывод, что руководители, которые надлежащим образом используют данные об угрозах в соответствии с основанными на технологиях стратегиями безопасности, способны обеспечить защиту корпоративных сетей на более высоком уровне.



Платформа FortiGuard TIS разработана специально для сбора данных об угрозах, с помощью которых руководители по информационной безопасности могут учитывать последние тенденции развития угроз, информировать высшее руководство о рисках в сфере информационной безопасности и эффективно управлять операциями безопасности в целях максимального задействования ресурсов и оперативного принятия упреждающих мер защиты.



· Платформа упорядочивает действующие на международном уровне угрозы по степени серьезности, благодаря чему руководители по информационной безопасности могут определить, какие киберугрозы распространяются быстрее всего. Руководители в сфере безопасности могут распространить эти представленные в доступной форме данные среди персонала организации или сформулировать задачи для сотрудников отдела безопасности.



· Функция составления отчетов о цепочках внедрения киберугроз предоставляет дополнительные сведения об угрозах, получивших наибольшее распространение в конкретной отрасли. Руководители в сфере безопасности получают доступ к сведениям о наиболее активных угрозах, подписях, предназначенных для предотвращения вторжений, вредоносном ПО и ботнетах в представлении по отраслям и могут сравнить тенденции развития угроз как в общем масштабе, так и в пределах нужной отрасли в зависимости от размера компании и ее географического положения.



· Руководители по информационной безопасности могут выбрать более детализированное представление данных о конкретной угрозе, чтобы выявить закономерности ее активности, а также рассмотреть показатели распространенности и серьезности. Благодаря интеграции со справочником FortiGuard Encyclopedia наша платформа предоставляет подробные описания угроз, содержащие сведения об их происхождении, поведении и мерах устранения.



· Данные об отдельных уязвимостях приложений и вредоносном ПО также содержатся в составляемых исследователями угроз FortiGuard Labs дополнительных примечаниях, которые можно использовать для своевременного устранения новых и специфических угроз. Кроме того, расширенные комментарии периодически публикуются в блогах Fortinet, ежеквартальных отчетах об исследовании угроз FortiGuard и еженедельных сводках данных об угрозах FortiGuard.

