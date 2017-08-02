ASUS "засветила" новый Zenfone 4

2 августа 2017, 10:15

Представители компании ASUS уточнили дату анонса нового смартфона Zenfone 4.

Речь идет о мероприятии, запланированном на 17 августа.



Кроме того, в Сети появился рекламный постер, на котором этот смартфон показан «живьем».

По слухам, Zenfone 4 появится с индексами ZE554KL и Z01KD. Аппарат получит стеклянный корпус с металлической рамкой, а еще двойную основную камеру. Позиционироваться новинка будет в среднем сегменте. В качестве аппаратной платформы «под капотом» обещают Snapdragon 630 или Snapdragon 660 + 4 ГБ ОЗУ.