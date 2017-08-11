ASUS "засветила" все спецификации и качественные фото Zenfone 4

11 августа 2017, 9:15

Как известно, тайваньская ASUS планирует представить новый Zenfone 4 в рамках специального мероприятия 17 августа.



Но, несмотря на это, в Сети уже доступен едва ли не полный список спецификаций, качественные фото и даже маркировка модели - ZE554KL.

В основе терминала - 8-ядерный Snapdragon 630 + 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Для последней будет предусмотрена возможность расширения картами соответствующего формата, объемом до 1ТБ.



Емкость аккумулятора – 3300 мАч.



Диагональ дисплея – 5,5-дюймов, а его разрешение Full HD; в основе AMOLED-матрица.



Основная камера – двойная – 12+8 Мп; фронтальная – 8Мп.



По части беспроводных модулей и интерфейсов известно о 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, NFC и dual-SIM.



В продаже новинка появится в нескольких вариантах цветовых решений корпуса (белом и черном), и будет доступна с ценником 500 евро.

