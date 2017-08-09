Прототип Google Pixel 2 "засветился" на фото

9 августа 2017, 11:15

«Всплывшие» фото доказывают не самый интересный дизайн грядущей новинки.

К примеру, то же пространство над его дисплеем, эксперты называют «излишним» и «не несущим какой-либо нагрузки».На тыльной панели корпуса производитель обустроил одинарную основную камеру, чуть ниже глазка, которой реализован сканер отпечатков пальцев.По слухам, Google Pixel 2 получит 4,97-дюймовый Full HD – дисплей, а в основе окажется Snapdragon 835/836 + 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.Презентация аппарата намечена на 4 квартал. Более точная дата пока не называется.