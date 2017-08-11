Бесконтактные технологии Panasonic не дадут водителям заснуть за рулем

11 августа 2017, 12:15

Сонливость может стать причиной множества проблем. И речь не только о задремавших на экзамене студентах.

Cитуации, когда за рулем уснул водитель «большегруза» на оживленной трасе, заканчиваются гораздо трагичнее. Решение этой проблемы представили инженеры японской корпорации Panasonic. По итогам совместных исследований с рядом университетов они создали концептуальное решение, которое не только отслеживает момент, когда на человека начинает нападать усталость и дремота (даже если он ее еще сам не замечает!), но и предугадывает дальнейшую динамику и может создать условия, в которых человеку больше не захочется спать.



Разработка оформлена в виде салона автомобиля, в переднюю часть которого встроили камеру с системой распознавания лиц, а также инфракрасные и температурные сенсоры, подключенные к системе искусственного интеллекта. Для создания последней Panasonic собрал и обработал обширную базу изображений людей, находящихся в разных состояниях (засыпание, радость, грусть и т.д.). Ее психологический анализ и последующая проверка совместно с общественным институтом Ohara Memorial Institute for Science of Labour позволили создать точную классификацию внешних признаков, соответствующих разным степеням сонливости.



Большинство людей, засыпая, непроизвольно подают характерные невербальные сигналы. Выражение лица, замедленное моргание и даже изменение температуры тела однозначно указывают на то, что водитель скоро потеряет контроль над собой и транспортным средством. Технология Panasonic бесконтактно и точно фиксирует особенности моргания и смены выражений на его лице.



Распознав эти признаки на ранней стадии, искусственный интеллект не даст человеку отключиться. Причем сделает это гораздо нежнее, чем все существовавшие до сих пор устройства, будившие хозяев с помощью резких звуков или неприятных вибраций.

Люди плохо засыпают в прохладной и ярко освещенной среде, поэтому привести задремавшего в чувство можно, просто понизив температуру в помещении. При этом важно найти тонкую грань, когда человек будет достаточно бодр, но и не окоченеет. Совместное исследование с Женским Университетом Нара позволило инженерам Panasonic разработать технологию оценки «индивидуального ощущения температуры». Она может использоваться внутри автомобиля, где особое значение имеют не только температура, но и распределение воздушных потоков от кондиционера. Гибко подстраивая работу климат-контроля под индивидуальную реакцию водителя (которая зависит даже от количества надетой на человека одежды), система поможет ему оставаться бодрым.Новое решение Panasonic основывается на 22 патентах и может использоваться не только в производстве частных и промышленных автомобилей, но и в офисах, образовательных учреждениях (в адаптированной форме). Первые образцы системы для тестирования будут доступны с октября 2017 года.