Стартовали продажи смартфона Kodak Ektra

14 августа 2017, 9:45

В продаже появился смартфон Kodak Ektra, представленный еще в конце прошлого года.

Данный аппарат интересен тем, что способен похвастаться основной камерой с разрешением 21Мп и апертурой f/2.0. Также здесь оптическая стабилизация изображения, фазовый автофокус, двойная двухцветная вспышка, возможность съемки 4К и другое.Что касается фронтальной камеры, речь идет о 13Мп модуле.В качестве аппаратной платформы под капотом 10-ядерный MediaTek Helio X20 + 3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ ПЗУ. Для последней из отмеченных предусмотрена возможность расширения посредством карт microSD.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Работает аппарат под управлением Android 6.0.