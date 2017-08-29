Стартовали продажи планшетов Kodak

29 августа 2017, 13:45

Archos и компания Eastman Kodak анонсировали начало продаж новых планшетов под брендом Kodak.



На данный момент доступны модели с 7-дюймовым и 10,1-дюймовым дисплеем.

Первая из отмеченных новинок укомплектована экраном с разрешением 1024х600 точек. Что касается 10,1-дюймового аппарата, здесь 800х1280 точек. Обе новинки обладают 4-ядерным Mediatek MTK8321 + 1 ГБ ОЗУ + 16 ГБ ПЗУ для 7-дюймового Tablet 7 и 32 ГБ для Kodak Tablet 10.Помимо всего прочего известно также о поддержке двух SIM-карт, сети HSDPA, GPS, Bluetooth, Wi-Fi (802.11 b/g/n). В качестве ОС «под капотом» Android 7.0.