Samsung Galaxy Note 8 засветился в популярном тестере

14 августа 2017, 10:45

В Geekbench «всплыли» результаты «прогона» смартфона Note8, который пока еще не был представлен официально.



Грядущая новинка фигурирует в тестере с индексом SM-N950F. Судя по всему, аппарат ориентирован на европейский рынок и обладает только слотом для одной SIM-карты.

В основе - чип Exynos 8895 + 6 ГБ ОЗУ и Android 7.1.1.Корпус «трубки» защищен по стандарту IP68, а сам аппарат по своему внешнему виду представляет собой практически полностью двойника S8 и S8+.Дисплей аппарата получил разрешение 1440х2960 точек.Основная камера будет двойной – два модуля на 12Мп каждый.Емкость аккумулятора – 3300 мАч.Анонс новинки ожидается в рамках специального мероприятия 23 августа в городе Нью-Йорк.В продаже терминал появится с ориентировочным ценником $1100.