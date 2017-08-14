Samsung Galaxy Note 8 засветился в популярном тестере

В Geekbench «всплыли» результаты «прогона» смартфона Note8, который пока еще не был представлен официально.
Грядущая новинка фигурирует в тестере с индексом SM-N950F. Судя по всему, аппарат ориентирован на европейский рынок и обладает только слотом для одной SIM-карты.
В основе - чип Exynos 8895 + 6 ГБ ОЗУ и Android 7.1.1.
Корпус «трубки» защищен по стандарту IP68, а сам аппарат по своему внешнему виду представляет собой практически полностью двойника S8 и S8+.
Дисплей аппарата получил разрешение 1440х2960 точек.
Основная камера будет двойной – два модуля на 12Мп каждый.
Емкость аккумулятора – 3300 мАч.
Анонс новинки ожидается в рамках специального мероприятия 23 августа в городе Нью-Йорк.
В продаже терминал появится с ориентировочным ценником $1100.