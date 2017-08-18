Киевстар получил "юбилейное" разрешение на эксплуатацию 3G

18 августа 2017, 11:15

Украинский государственный центр радиочастот уже выдал компаниям мобильной связи 20000 разрешений на эксплуатацию базовых станций в сетях 3G.

Обладателем «юбилейного» разрешения стал национальный телеком-оператор Киевстар, который в этом году празднует свое 20-летие.

Базовая станция, которая стала двадцатитысячной в украинской сети ЗG связи, расположена во Львове, в районе военного городка. Символично, что именно Львов стал первым городом, где Киевстар в 2015 году начал предоставлять коммерческие услуги в новом стандарте связи.

За два года развития в Украине современных технологий связи оператор создал сеть, которая охватывает территорию, где проживает 75% населения. Капитальные затраты на строительство и модернизацию сети (включая стоимость 3G лицензии) за это время превысили 10 млрд грн. В течение 28 месяцев с даты получения соответствующей лицензии Киевстар построил и ввел в коммерческую эксплуатацию более 7300 базовых станций 3G. Что интересно, среднее использование мобильного дата трафика на абонента за это время увеличилось в пять раз: с 154 МБ во 2 квартале 2015 года до 758 МБ в аналогичном периоде 2017 года.

За активное участие в развитии 3G в Украине оператор Киевстар получил благодарность от Генерального директора УГЦР.

Петр Чернышов, президент Киевстар: «Мы постоянно инвестируем в развитие сети, чтобы у каждого украинца был доступ к новым технологиям для общения, образования и развлечений. И благодарны УГЦР, Генштабу ВСУ за поддержку и содействие внедрению новых технологий в Украине».

Киевстар продолжает развивать сеть 3G высокими темпами. Сегодня высокоскоростной мобильный интернет Киевстар доступен в 9000 населенных пунктах - как крупных городах, так и селах. В частности, в около ста населенных пунктах зоны АТО, где Киевстар первым среди операторов мобильной связи начал предоставлять услуги 3G. Что важно, компания строит сеть «на будущее», поэтому устанавливает новейшее в телеком индустрии оборудование, которое способно поддерживать различные технологии, в том числе и 4G/LTE.

