Polaroid представила два смартфона с 13Мп камерами

18 августа 2017, 12:15

Компания Polaroid «отметилась» на днях анонсом пары новых бюджетных смартфонов - Cosmo K и Cosmo K Plus.



В основе новинок 4-ядерные процессора на 1,3 ГГц. Кроме того, «под капотом» 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ ПЗУ. Для последней, впрочем, предусмотрено расширение посредством карт microSD до 32 ГБ включительно.

Диагонали дисплеев Cosmo K и K Plus – 5 и 5,5 дюймов. Точных данных о разрешении нет, но по слухам, речь идет об HD.Основная камера терминалов на 13Мп; фронтальная 5Мп. Обе они дополнены вспышками.Емкость аккумуляторов – 2800 мАч.В качестве ОС «на борту» Android 6.0.Стоимость терминалов в рознице от $100 до 125.