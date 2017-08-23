Одной из самых актуальных проблем в сфере онлайн-гемблинга названо мошенничество

23 августа 2017, 13:47

Компания CASEXE провела масштабное исследование, направленное на выявление самых основных проблем, с которыми сталкиваются онлайн-казино. В нем приняли участие компании, работающие как в европейских странах, так и на территории СНГ.

Первое место среди наиболее актуальных проблем заняло мошенничество, на которое пожаловались 94 процента участников опроса. Практически все владельцы интернет-казино продемонстрировали обеспокоенность деятельностью так называемых охотников за casino no deposit bonus.

Еще одна проблема – создание нескольких аккаунтов одним и тем же игроком, заняла второе место среди основных проблем. Ее упомянули 75 процентов опрашиваемых. По 31 проценту набрали финансовый фрод и другие виды мошенничества в интернет-казино.

Жалобы на разработчиков игрового контента

Почти половина всех опрошенных владельцев казино выразили обеспокоенность низким качеством игрового контента. К наиболее распространенным жалобам можно отнести чрезмерно частое выпадение выгодных для игроков вариантов – этим недовольны 65 процентов респондентов, невыгодные условия поставки программного обеспечения (44 процента) и разнообразные технические сбои в процессе использования контента (29%)/

Несовершенство платежных систем

Не слишком довольны владельцы гемблинг-компаний, работающих в сети, и нестабильной работой платежных систем. Главная проблема, на которую пожаловались 72 процента респондентов – это ограничение платежей из других стран, не позволяющее привлекать большее количество игроков, которые хотят играть на50 free spins starburst nodeposit.

Также в число распространенных проблем с платежными системами вошли задержки финансовых операций и платежей от игроков (55 процентов опрошенных), большие комиссии на ввод и вывод денег (34 процента) и нестабильная работа программного обеспечения, отвечающего за проводку средств (19%).

25 процентов респондентов также пожаловались на то, что компании-аффилиаты онлайн-казино часто нарушают условия договоренностей. Еще 19% в качестве основной проблемы назвали недостаточное взаимодействие с поставщиками программного обеспечения.

Результаты опроса, проведенного компанией CASEXE подтвердили, что несмотря на постоянное развитие сферы онлайн-гемблинга, она все же требует совершенствования, оптимизации всех без исключения бизнес-процессов.