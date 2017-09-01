Dell Latitude 7212 Rugged Extreme – планшет для экстремальных условий работы

1 сентября 2017, 13:15

В рамках IFA2017, которая проходит в эти дни в столице Германии, компания Dell готовит анонс своего нового планшета в сверхмощном корпусе - Latitude 7212 Rugged Extreme.



На данный момент уже известно о том, что грядущая новинка получит 11,6-дюймовый дисплей, разрешение которого Full HD, а в качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Intel Core 6 или 7 или поколения. Объем ОЗУ – до 16 ГБ, а ПЗУ – до 1 ТБ.



Отдельно отмечены GPS, USB Type-C, а в качестве ОС - ОС Windows 10 Pro или Windows 7 Pro. Кроме того, в виде опции предусмотрена поддержка 4G.



Новинка способна работать при температурах от минус 29 до плюс 63 градусов Цельсия, является защищенной от воды, пыли и падения, а также песка, бурь и пр.



По слухам, ориентировочный ценник аппарата - $1899.