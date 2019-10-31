Новый Dell Latitude 7220 Rugged Extreme - мощнейший 12-дюймовый планшет

31 октября 2019, 11:15

Dell представила новый планшет - Latitude 7220 Rugged Extreme. Это один из наиболее легких и мощных защищенных 12-дюймовых планшетов, характеризующийся высокой мобильностью и разнообразием вариантов соединения.

Модель призвана повысить продуктивность сотрудников, работающих в экстремальных условиях как на открытом воздухе, так и в помещениях, как в условиях жары, так и экстремального холода.

Новинка оснащена FHD дисплеем с яркостью 1000 нит с антибликовым покрытием, благодаря которому пользователи смогут работать даже под прямыми солнечными лучами. Экран является сенсорным, и на нем можно работать в перчатках.

Надежная и безопасная связь является критически важной для представителей экстремальных профессий, таких как правоохранители, военные, пожарные или медики. Поскольку им приходится работать и оставаться на связи даже в самых суровых условиях. Именно поэтому Latitude 7220 Rugged Extreme предлагает широкий спектр широкий спектр вариантов подключения.

Ниже вы сможете найти более подробную информацию о характеристиках нового планшета:

Высокая мощность и производительность для наиболее требовательных приложений. Этот планшет может быть сконфигурирован в соответствие с пользовательскими пожеланиями, с опциями, включающими новейший процессор Intel 10-го поколения, до 2 ТБ и надежные твердотельные накопители с интерфейсом PCIe.

Надежность и защищенность в экстремальных условиях. Планшет успешно прошел тестирование по стандарту MIL-STD-810G/H, а также по IP-65 – защита от пыли, грязи, воды и сертифицирован по классу 1 Div 2. Успешно пройден тест на падение с высоты 1,2 метра, а также температурный тест – от минус 30 до плюс 63 градусов по Цельсию.

Беспрерывная работа. Опционально доступна дополнительная двойная батарея с возможностью горячей замены и экосистема зарядки на ходу.

Оптимальная сенсорность экрана. Антибликовое покрытие на 1000 NIT FHD дисплее обеспечивает отличную читабельность в любых условиях. Новый стилус Rugged Active Pen и сенсорный экран, чувствительный к прикосновениях в перчатках повышают удобство работы.

Возможность подключения к важнейшим сетям связи. Поддержка 802.11ax Wifi, глобальная широкополосная сеть 4G/LTE и назначаемые варианты пропускания радиочастот для WWAN, WLAN и GPS означают то, что пользователи могут оставаться на связи где бы они ни были.

Встроенные функции защиты и безопасности. Встроенная инфракрасная камера с Windows Hello распознает лицо и позволяет входить в систему безопасно и просто. Опционально доступны функции распознавания отпечатков пальцев, бесконтактные считыватели смарт-карт.

Простая интеграция. IT-менеджеры оценят простоту развертывания – планшет Latitude 7220 совместим с большинством существующих автомобильных и настольных док-станций для планшетных ПК Latitude Rugged Extreme и аксессуаров предыдущего поколения.



“Пользователи Dell Rugged часто работают в суровых, непредсказуемых условиях, и для них своевременный и стабильный доступ к данным может иметь жизненно важное значение, без преувеличений. Им идеально подойдет новый планшет Latitude 7220 Rugged Extreme, оснащенный новейшими процессорами, несколькими вариантами подключения, - в компактном и легком корпусе", - Том Тобул (Tom Tobul), вице-президент по специализированным продуктам Dell.



Новый планшет Latitude 7220 Rugged Extreme поступил в мировую продажу по цене от 1899 долл. США. О поступлении на украинский рынок будет объявлено позже.