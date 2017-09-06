ZTE Blade A2S – 100-долларовый смартфон с Full HD – дисплеем и поддержкой VoLTE

6 сентября 2017, 10:45

Китайская компания ZTE анонсировала свой новый доступный по цене смартфон - Blade A2S.



Аппарат обладает металлическим корпусом, а также сканером отпечатков пальцев.

В основе – 8-ядерный процессор MediaTek MT6753, тактовая частота которого 1,3 ГГц. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской 32 ГБ. Для последней имеется возможность расширения за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.



Диагональ дисплея – 5,2 дюйма, а его разрешение – 1080х1920 точек.



Основная камера – 13Мп; фронтальная – 5Мп.



Среди прочего известно о поддержке GPS, Wi-Fi, Bluetooth, LTE и VoLTE, а также dual-SIM.



Емкость аккумулятора – 2540 мАч.



В продаже новинка появится уже через пару дней со стартовым ценником в $107.