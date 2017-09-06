ZTE Blade A2S – 100-долларовый смартфон с Full HD – дисплеем и поддержкой VoLTE

Китайская компания ZTE анонсировала свой новый доступный по цене смартфон - Blade A2S.
Аппарат обладает металлическим корпусом, а также сканером отпечатков пальцев.
В основе – 8-ядерный процессор MediaTek MT6753, тактовая частота которого 1,3 ГГц. Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской 32 ГБ. Для последней имеется возможность расширения за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.
Диагональ дисплея – 5,2 дюйма, а его разрешение – 1080х1920 точек.
Основная камера – 13Мп; фронтальная – 5Мп.
Среди прочего известно о поддержке GPS, Wi-Fi, Bluetooth, LTE и VoLTE, а также dual-SIM.
Емкость аккумулятора – 2540 мАч.
В продаже новинка появится уже через пару дней со стартовым ценником в $107.