Vodafone предложил Zillya! для смартфонов

6 сентября 2017, 13:15

Оператор защитит смартфоны пользователей с помощью украинского антивируса.

Vodafone Украина в сотрудничестве с украинскими разработчиками запустил услугу «Антивирус Zillya!». Услуга защищает пользовательское устройство от вирусов, перехода на вредоносные сайты, навязчивых контактов и потери личной информации. Услуга также поможет оптимизировать и ускорить работу смартфона или планшета.

«Антивирус Zillya!» предлагает следующие функции: антивирус, антивор, который обеспечивает защиту данных на смартфоне в случае кражи или утери устройства, WEB-фильтр, блокирующий доступ к фишинговым и другим вредоносным сайтам, черный список, оптимизация, ускорение и родительский контроль.

Для того чтобы уберечь юных пользователей от сомнительной информации и нежелательных действий в интернете, в услуге реализован модуль «Родительский контроль». Работа модуля построена на принципе блокировки нежелательных для посещения сайтов по установленным категориям. Родительский контроль способен блокировать онлайн шопинг, сайты служб знакомств, азартных игр, торренты и социальные сети, а также сайты с контентом для взрослых.

По сравнению с бесплатными версиями антивирусных программ услуга «Антивирус Zillya!» обладает расширенным функционалом средств защиты устройства от киберугроз и возможностью профессиональной настройки системы безопасности.

Воспользоваться услугой могут все обладатели смартфонов с OS Android 4.2 и выше. Подключиться к «Антивирус Zillya!» можно, отправив SMS на номер 7227 с цифрой 1 в тексте, в ответ абонент получит SMS со ссылкой на приложение. Абоненты Vodafone могут бесплатно протестировать услугу в течение 14 дней.