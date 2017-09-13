CIG поможет украинскому производителю дронов Kray Technologies

13 сентября 2017, 11:04

Chernovetskyi Investment Group (CIG) заключила договор об инвестициях с компанией Kray Technologies, которая производит дрон для опрыскивания урожаев агропредприятий. Средства будут направлены на производство уже законтрактованых беспилотников и организацию серийного производства.

Kray Technologies основана в октябре 2015 года в Украине. Сегодня в компании работают 17 сотрудников, которые начали сотрудничество с волонтерского проекта по разработке беспилотного разведчика для украинской армии. Сегодня компания производит промышленные роботизированные грузовые беспилотники (дроны) для опрыскивания средствами защиты растений и регуляторами роста урожаев агропредприятий.

В компании не раскрывают размера инвестиций, однако известно, что в текущем раунде приняли участие 3 инвестора.

Kray разработала собственный дрон для внесения удобрений, который оборудован различными датчиками, например, лидаром для динамического определения рельефа, камеры, GPS и др. Также был разработан программный комплекс для автоматического управления беспилотниками.

«Аграрный бизнес - один из ключевых сфер для инвестирования CIG. Как и в случае со сферой food tech, мы верим в огромный потенциал украинского рынка. Сейчас Kray собирает дроны в Киеве по заказу американских аграриев. Однако украинские компании тоже изучают преимущества беспилотников. Мы ожидаем, что серийное производство дронов стартует весной 2018 года», - отметил управляющий партнер CIG Владимир Кривко.

Kray направит привлеченные средства на производство законтрактованных дронов и подготовку к запуску первой серии. «Американский рынок аграрных беспилотников очень велик, и наше предложение является уникальным – как с точки зрения грузоподъемности, так и с точки зрения скорости и эффективности, - рассказал основатель Kray Technologies Дмитрий Сурду. – Но мы верим и в спрос на внутреннем рынке, украинские аграрии уже запрашивают демопоказы».

Дроны Kray Protection имеют самую большую производительность, грузоподъемность и скорость в своем классе. Беспилотник помогает вносить около 70% видов средств защиты растений и регуляторов роста, применяемых в сельском хозяйстве. Использование дрона позволяет увеличить урожайность за счет более точного и равномерного внесения пестицидов, а также избежать вытаптывая урожая наземными опрыскивателями (урон может достигать 4% урожая) и уменьшения эффективности с/х самолетов на краях поля. Масса дрона 35 кг, а скорость полета может достигать 110 км в час, один дрон может обработать около 500 га в сутки.